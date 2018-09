Skoallieders fiere aksje foar bettere arbeidsomstannichheden

As it net oars kin, stapt hy sels foar de klasse. "Mar dat is net wat je wolle. It oare wurk moat ek dien wurde. Litte je dat lizze, dan giet it ta skea fan de kwaliteit fan it ûnderwiis", sa seit Schilstra.

In soad animo foar de lanlike aksje is der net. In soad skoaldirekteuren fine de aksje te solistysk. Se fine dat it jaan fan goed ûnderwiis teamwurk is. Dochs wurdt de eask fan de AVS al stipe. Benammen om't de wurdearring foar de somtiden drege baan no te leech is.