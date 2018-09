De Westereen lûkt stekker út sneinsfuotbal

It wie al in skoft in ôfrinnende saak, mar no is it definityf oer: it sneinsfuotbal yn De Westereen. De sneinskommisje en it bestjoer fan VV Zwaagwesteinde hawwe no besletten it earste alvetal werom te lûken út de kompetysje. In opmerklike kar, sa yn it seizoen. Mei 14 spilers is it net mooglik yn de kompetysje te bliuwen.