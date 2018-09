Knooppunt De Jouwer: wannear meist 130 ride?

"Der steane yndie noch wat buorden mei 90 kilometer lâns de dyk," leit omjouwingsmanager Dirk Jan Lepstra, út. "Dat hat te krijen mei de stroefheid fan it asfalt. De dyk is noch te glêd, it duorret in skoft foardat de bitumen it wurk dogge dat se dwaan moatte. De dyk moat noch better ynriden wurde." Foar de simmer is noch metten en doe wie de dyk noch net stroef genôch, dat kaam ek mei troch de waarmte. "Der moat dus noch goed ferkear oerhinne foardat de juste stroefheid behelle is en dan kinne de 90-kilometerbuorden fuort. Oant dy tiid wolle we gjin risiko's nimme."

Noch in pear wiken

Ferline wike is noch in stroefheidsmjitting dien. "As dy resultaten der binne en se binne geunstich, dan kinne de buorden fuort." Lepstra tinkt dat dat mei in wike as trije it gefal is, mar hy hâldt in slach om de earm.