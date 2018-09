Fryske tigers én ko nominearre foar titel Dier van het Jaar

By de ferkiezing Dier van het Jaar heart in priis fan tûzen euro. "We zijn heel blij met de nominatie", seit Simone Schuls fan Felida. "Als Sultan en Sayeeda winnen, zou dat echt een cadeautje zijn. We zouden het geld besteden aan de inrichting van hun nieuwe verblijf. Daar willen we een zwembad voor ze maken en hoge platforms voor ze bouwen. Vanaf zo'n hoog plateau hebben ze een goed overzicht, dat maakt ze zelfverzekerder." It giet sa goed mei de beide tigers, dat se sûnt in moanne ek geregeld by elkoar yn it ferbliuw sitte. It is de bedoeling dat se úteinlik nei Lionsrock gean, dat is in reservaat fan 'viervoeters' yn Súd-Afrika.