Arriva-treinreizger kin aanst net mear kontant betelje

Arriva seit dat der earst wiidweidich ûndersyk dien is. ''Mensen zijn steeds meer gewend om cashloos te betalen. Op onze stations in Limburg kan al langer niet meer met cash betaald worden. We hebben daar heel weinig klachten over gekregen", seit in wurdfierder. De ferfierder wiist derop dat der yn de bus by Arriva al sûnt desimber ferline jier net mear kontant betelle wurde kin. "Daar sluit dit bij aan", seit de wurdfierder. De maatregel giet neffens Arriva op syn gaust yn 2024 yn.