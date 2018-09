Ferbettering fargeul nei It Amelân moat 12 minuten tiidswinst opsmite

De plannen foar de ferbettering fan de fargeul nei It Amelân moatte sa'n 12 minuten minder reistiid opsmite as no. Dat docht bliken út in presintaasje fan Rykswettersteat tiisdeitejûn foar sa'n 150 ynwenners fan it eilân. De reistiid is op it stuit noch 45 minuten.