Oanjefte nei lawaaiprotest fan Prikkedaam yn Makkingea

Yn totaal hat de gemeente 8.000 euro oan boeten oplein oan de motorklup, om't dy troch de tastiene lûdsnoarmen gean soenen. It totale bedrach oan twangsommen dat de gemeente oplizze kin, is op syn meast 10.000 euro. Riedslid Ignas Minnema fan D66 woe witte wat dêrnei eventueel bart. Neffens wethâlder Bos kin it kolleezje dan beslute oft der nije maatregels komme moatte. It leit neffens him dan foar de hân om hegere twangsommen op te lizzen.

D66 frege ek wat it kolleezje docht om fierdere eskalaasje foar te kommen. Bos sei dat der oerlis is mei alle belutsenen en mei de plysje. De hiele sitewaasje wurdt neffens him goed yn de gaten holden.