Kommissaris Brok: Gjin terrorismedriging by Fryske wynmûneprojekten

Brok wie earder as ambassadeur belutsen by Veilige Publike Taak. Dat is in projekt fan it ministearje fan Binnenlânske Saken, dat opkomt foar minsken dy't yn it publike domein feilich har wurk dwaan moatte kinne. Dat kin dan gean om politisy en bestjoerders, mar ek ambulânsepersoniel.