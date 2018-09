Achtkarspelen siket in 'foarútstribjende en ynformele' boargemaster

Gerben Gerbrandy hâldt op 14 jannewaris 2019 op as boargemaster fan Achtkarspelen. Hy wie fan doel om mei pensjoen te gean, mar stelt him no kandidaat as Earste Keamerlid. "Hjir hie ik net op rekkene", sei er. "Ik waard belle troch de FNP. De partij hie oan de leden frege oft se ek kandidaten wisten, en blykber bin ik neamd. Dat is wol hiel aardich. Mar dat wol noch net sizze dat it al klear is. It is noch in hiele lange wei."