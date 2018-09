Jeugd Nijewier wol minder strange regels by doarpsfeest

"It plattelân fertsjinnet miskien wat in oare benadering as in stêd", seit Aant Jelle Soepboer, ien fan de minsken efter de iepen brief. "Alle eare en lof oan de Admiraliteitsdagen, hear, dat stiet ek yn de brief. Mar wy priuwe wol in sentimint dat it plattelân seit: sa'n feest hat mear frijheid as ús eigen feesten."

Jeugdrûten by de optochten

Dêrby sjocht Soepboer ûnder oare nei de regels by de optochten, dy't wichtich binne yn de doarpen. "As we sa'n optocht hâlde wolle, krije we in koarte mail werom: 'Jullie mogen niet over provinciale wegen rijden, alleen oversteken. Volgend jaar worden aparte jeugdroutes niet meer toegestaan.' Dan kreëarrest wol in bepaalde smaak, want de jeugd ferspikeret tûzenen euro's oan in wein, docht dêr in jier lang syn bêst foar, dus dan wolle je dat ek yn oare doarpen sjen litte. Mar no meist it eigen doarp net iens út."