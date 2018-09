Stichting foar histoarje Harns freget Twadde Keamer om pilot foar 'feilige sâltwinning'

De fêste keamerkommisje fan Ekonomyske Saken yn de Twadde Keamer hâldt woansdei in harksit oer sâltwinning yn Nederlân. Njonken Fryslân wurdt der ek sâlt wûn yn Grinslân en Twinte. Boaiemsakjen as gefolch fan sâltwinning is faak stadichoan en ridlik foarspelber, mar der kinne neffens saakkundigen ek problemen ûntstean as in saneamde caverne - in romte yn de boaiem dêr't it sâlt úthelle wurdt - letter ynstoart.

De politike partijen yn de Twadde Keamer wolle besykje om oer sâltwinning bettere ôfspraken te meitsjen om problemen, lykas by de gaswinning yn Grinslân, foar te kommen.