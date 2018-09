Proef yn Vegelinsoard om fjildmûzen te bestriden

Yn in polder by Vegelinsoard wurdt dizze wike in proef dien mei it bestriden fan fjildmûzen. Dat bart yn opdracht fan de provinsje, Wetterskip Fryslân en lânbou-organisaasje LTO Noord. Sy ha draaiboeken ûntwikkelje litten foar as der wer in mûzepleach driget.