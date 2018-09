Nij soarchsintrum Parkhoven iepene yn Ljouwert

Domotika

Yn it nije sintrum wurdt gebrûk makke fan saneamde domotika-techniken, oftewol de yntegraasje fan techniken en tsjinsten yn in wenning. Bloembergen: "De domotica-techniek die wij hier gebruiken, is dat bewoners een polsband krijgen die is ingesteld met leefcirkels. Ze kunnen vrij bewegen door het gebouw op een veilige manier. Op plekken waar het minder veilig is voor de bewoners, betekent het dat een deur niet opengaat. Men wordt op een andere manier door het gebouw geleid. Dit is met name voor onze dementerende bewoners."

It gebou is fierders enerzjysunich en grien en der is in soad oandacht jûn oan de binnentunen.