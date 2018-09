10.000 euro boete foar festival Psy-Fi fanwege tinten op ferkearde plakken

De festivalorganisaasje sei dat der oars net genôch plak wie, mar dat hat de rjochter as net-ûntfanklik ferklearre. "As je dan dochs in oertrêding begeane, dogge we it net mei in warskôging ôf.

Sjoen it grutte tal tinten dêr't it om gie, seach de organisaasje gjin kâns om dy noch wilens it festival te ferpleatsen.