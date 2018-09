Fryske bern geane faak út harsels nei bûten ta

Simmerdeis geane heiten en memmen faak mei de bern mei nei bûten, neffens it ûndersyk. Alders binne har hieltiten mear bewust fan it belang fan bûten boartsjen.

In soad heiten en memmen stjoere de bern geregeld nei bûten. Dat dogge se troch in limyt yn te stellen foar telefyzje sjen of op de telefoan of tablet te sitten.

Neffens saakkundigen is bûten boartsjen hiel belangryk foar de ûntwikkeling fan bern. Se leare sels kontakten te lizzen, op har beurt te wachtsjen, en om problemen op te lossen.