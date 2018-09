Ljouwerter stel moat 2,5 miljoen euro werombetelje yn wytwasksaak Arville

De saak Arville is it grutste ôfpakresultaat yn in wytwasksaak yn Noard-Nederlân oant no ta. By plysjeynfallen yn trije plakken, Ljouwert, Assen en Gasteren, waard yn maaie 2014 in bedrach fan 4,4 miljoen euro cash yn beslach naam. Fierders waard beslach lein op in wenning, in loads, auto's en lúkseguod as klean en juwielen. De partij kokaïne dêr't de man goed 9 miljoen euro foar betelle, waard ek ynnommen en ferneatige.

By de bestriding fan de wytwaskkriminaliteit is it it doel fan plysje en justysje om safolle mooglik besit fan kriminelen ôf te pakken.