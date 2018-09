Alde timmerwurkpleats fan de ûndergong rêden

Mei ynset fan in restauraasjebedriuw en ynwenners is in hiel âlde timmerwurkpleats rêden yn Ferwâlde. De wurkpleats út de 19e iuw is foar it grutste part noch yntakt, mar rekke sa bot fertutearze dat it der net mear feilich wie. Bou- en restauraasjebedriuw Van der Vegt kocht de wurkpleats en brocht it ûnder yn in goede doelen stichting om sa de wurkpleats, ynklusyf it part dêr't yn wenne waard, wer yn oarder te meitsjen.