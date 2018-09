Gemeente Harns hat no mear as 400 AED-frijwilligers

By boubedriuw Jelle Bruinsma op de Industrieweg yn Harns hinget sûnt ferline wike ek in AED, op de bûtenmuorre. Dêr hat sekretaresse Mirte van Vliet foar soarge. "Veel bedrijven hebben de AED binnen, maar ik vond het belangrijk dat er één buiten kwam, zodat iedereen erbij kan." Van Vliet hat yn it ferline har styfheit ferlern oan in hertoanfal. "Waarschijnlijk hadden ze hem wel kunnen redden als er een AED geweest was."

Direkteur Jelle Bruinsma is bliid mei de komst fan de AED. "Wy sitte hjir ticht tsjin de wenwyk oan en it is belangryk dat de minsken no witte dat hjir in AED oan de muorre hinget."