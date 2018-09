Rubryk Fries Film Archief: Johan Hendrik Zerb

Dûkklup

Zerb hie in bysûndere hobby foar dy tiid. "Mar hy stie wol foar in probleem. Want do moast lid fan in dûkklup wêze foardatst soerstofflessen keapje kinst. Mar dy bestiene hielendal net yn Fryslân. Us heit hat dêrom mar syn eigen dûkklup oprjochte, dêr't wy as gesin lid fan wiene." Sa betocht Zerb alles om it dûken mooglik te meitsjen. "Op in gegeven momint hat er ek sels syn eigen boat makke. Dy bûn er dan fêst op it dak fan de auto en sa rieden we nei Frankryk. Oant de auto dat net mear oan koe, doe sakke hy troch de as hinne."