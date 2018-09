Santjin muzykferieningen wurkje oan Lûd fan de Middelsee

Santjin muzykferieningen, dy't gearwurkje ûnder de namme Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden, meitsje mei-inoar it Under de Toer-projekt Lûd fan de Middelsee. Dat binne lokaasjekonserten dy't begjinne yn it gebiet fan de âlde Middelsee mei it slot op it Aldehoustertsjerkhôf. It is it earste grutte projekt dat de santjin ferieningen mei-inoar meitsje.