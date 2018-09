Measte miljonêrs persintueel op Skiermûntseach

Skiermûntseach hie yn 2016 fan alle Fryske gemeenten it heechste oandiel miljonêrs: 2,4 persint fan alle bewenners fan dat eilân hat in fermogen fan mear as in miljoen euro. Dêrnei komme It Amelân (2,3%) en Skylge en Weststellingwerf (elk 2%). Dat docht bliken út ûndersyk fan it Centraal Bureau voor de Statistiek.