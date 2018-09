Glinstra State moat it nije plak foar alle Burgumers wurde

De brûkers binne bliid mei it ferboude gebou. It monumintale Glinstra State is in ljocht gebou en it is ferboud mei behâld fan alle orzjinele details.

Earder wiene de measte wolwêzensaktiviteiten yn sintrum Kiehool, flak foar Glinstra State oer. Mar dat gebou wie wat tsjuster fan binnen, en minsken hiene dêrom net altyd nocht om dêrhinne te gean. Boppedat hat Kiehool noch altyd de assosjaasje mei jongeresintrum.