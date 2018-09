Weststellingwerf beslút pas letter oer fergunningoanfraach gasboarring

Zonderland hat kontakt hân mei it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat. Tiisdei giet in brief nei de Twadde Keamer oer de ôfhanneling fan skea by lytse gasfjilden.

Minister Wiebes hat earder sein dat it foar omwenners dúdlik wêze moat dat de kosten fan eventuele skea fergoede wurde moatte. "Er moet een landelijke, onafhankelijke afhandeling van de schade komen."

Undersyk nei skeafûns

De minister lit ûndersykje oft der in skeafûns en in uniforme skea-ôfhanneling komme kin troch in lanlik ynstitút mynbouskea.

Om't op 't heden noch in soad ûndúdlik is, stelt Weststellingwerf it beslút oer in omjouwingsfergunning út nei 'letter dit jier'. Sûnder dy fergunning binne de boaraktiviteiten yn striid mei it agraryske bestimmingsplan. De gemeenteried beoardielet úteinlik dus allinnich oft it plan yn striid is mei in goede romtlike oardening.