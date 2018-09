Seleksje Aris is kompleet mei twa nije oanwinsten

It giet om spulferdieler Noah Groen en small forward Bjorn de Vries. Dy spilen earder beide by RTC Noord, in opliedingstrajekt foar jonge basketballers.

Oare nije spilers yn de seleksje fan trainer Tony Van den Bosch binne ûnder oare Sjoerd Koopmans en Bas Veenstra. Koopmans komt oer fan it Grinzer Donar en Bas Veenstra fan Zamora, dat op it tredde nivo yn Spanje spilet.