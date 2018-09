Sportoersjoch: Martijn Barto, NK skeelerjen en 100 kilometer hurdrinne

Martijn Barto naam freed ôfskied by SC Cambuur. In dei letter besoarge er syn nije klup ONS Snits de winst.

It NK skeelerjen by Hallum hie in bizar foarfal, dêr't de Fryske titelferdigener it slachtoffer fan waard.

Crosstrainers swimme, drave en fytse op It Amelân.

En hurdrinster Hinke Schokker út Eastermar ferraste elkenien, mar foaral harsels, by de 100 kilometer fan Winschoten.