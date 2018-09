Jaap de Hoop Scheffer iepenet akademysk jier Ljouwert

De lêzing is neamd nei Gemma Frisius, (berne as Regnier Gemma) in Dokkumer dokter, wiskundige, kartograaf en filosoof út de sechstjinde iuw. Hy studearre ûnder oare wiskunde en astronomy oan de Katolike Universiteit fan Leuven. Frisius wie de earste wittenskipper dy't de triangulaasje-metoade suggerearre (1533) en de trijehoeksmjitting beskreau, basearre op de eigenskip dat de trijehoeke folslein bepaald is troch in side en de oanlizzende hoeken. Dy metoade wurdt noch hieltyd brûkt yn de lânmjitkunde.