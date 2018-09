Sinezen en Japanners nei mummykelder Wiuwert

Der moatte mear toeristen nei de mummys fan Wiuwert ta komme. Oars is it mooglik yn de takomst finansjeel net mear te dwaan om de mummykelder iepen te hâlden foar publyk. Op it stuit komme der alle jierren sawat seistûzen besikers, mar dat wiene der yn it ferline tsientûzen. En dêr wolle se graach nei werom.