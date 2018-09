Hinke Schokker rapste oer 100 kilometer: "Ik hie noait tocht dat ik him útrinne soe"

Hinke Schokker is noch mar twa jier serieus oan it draven. "Op myn 30ste bin ik wat foar mysels begûn, ik woe wat oan myn kondysje dwaan. Letter waard it serieuzer en bin ik mei wedstriden begûn," fertelt de klinysk fysikus yn oplieding yn it UMCG yn Grins. "It wie net de bedoeling om oan dizze wedstriid mei te dwaan, ik hie in skema foar in maraton. Mar ik wol elk wykein in wedstriid rinne en seach in pear wiken lyn op in webside dat dizze wedstriid der wie. It like my leuk om mei te dwaan, mar ha net traind foar de hûndert kilometer."

"Ik makke my net drok"

Yn eardere wedstriden wie 30 kilometer har langste ôfstân en ien kear hat se 41 kilometer draafd. Dat se no samar 60 kilometer fierder drave koe, fernuveret harsels ek. "Ik hie der gjin foarstelling fan en makke my ek net drok. Ik stie der neutraal yn, it wie net belangryk. Ik hie hielendal noait tocht dat ik him útrinne soe. Sterker noch, ik hie noait tocht dat ik winne soe," seit se lakonyk. Nei de wedstriid hie se inkeld lêst fan wat stive fuotten.