Staazje foar bern fan 8? It kin by WoonFriesland

Hjirfoar wurkje JINC Ljouwert en wenningboukorporaasje WoonFriesland gear. JINC is in lanlike organisaasje dy't bern lykweardige kânsen jaan wol. It projekt sil benammen bern út efterstânswiken benaderje. Sy kinne by WoonFriesland staazje rinne.

De bern kinne by de wenningboukorporaasje bygelyks meirinne mei in ûnderhâldsmonteur of in buertbehearder. Sa kinne se in byld krije fan ferskate beroppen. De sollisitaasjetrainingen krije de jongeren op skoalle, fan personielsmeiwurkers fan WoonFriesland.