Ombudsman tikket plysje Noard-Nederlân op de fingers

'Nood en dood'

De man stapte nei de Nationale Ombudsman. Neffens him hat de plysje de saneamde 'nood en dood' regeling by him tapast. Dat betsjut dat ien allinnich by need kontakt opnimme mei, mei de plysje. De man wist net dat dy regeling by him tapast waard.

Neffens de Nationale Ombudsman hat de plysje dit de man net of net goed genôch dúdlik makke. Boppedat waarden alle meldingen fan de man troch ien en deselde plysje-amtner ferwurke en dat is net gebrûklik. De Ombudsman fynt dat de plysje net jierrenlang in aparte wurkwize fia in fêste meiwurker brûkt mochten hie.