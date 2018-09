It is alwer fiif jier lyn dat het Fries Museum op har nije lokaasje oan it Saailân de doarren iepene. Om dat te fieren hat it museum besluten om op tongersdei 13 septimber ekstra lang iepen te wêzen.

Tusken 19.00 en 21.30 jûns kinne besikers de populêre tentoanstelling Escher op Reis sjen. Dêrnjonken binne der ek noch in soad oare aktiviteiten.