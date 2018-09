Suïside ûnder Fryske jongerein nimt ta

Yn 2016 wiene it 48 jongeren, yn 2017 81 jongeren dy't sels út it libben stapten. Dat binne de lanlike sifers. In dúdlike ferklearring is der net. It tal gefallen fan selsdeadzjen ûnder minsken tusken de 10 en 20 hat hjirfoar noch nea in grutte taname sjen litten.

Minister Paul Blokhuis fan Folkssûnens wol witte hoe't dat kin. Yn Ljouwert is moandei in grut kongres oer it foarkommen fan selsdeadzjen. Der wurde 100 nije gatekeepers oplaat. Sy wurde traind om earder sinjalen te werkennen en besprekber te meitsjen.