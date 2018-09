Rekôr foar Admiraliteitsdagen yn Dokkum: 85.000 besikers

De achtste edysje duorre fan ôfrûne tongersdei oant snein. By it foarútsjen op it evenemint ferwachte foarsitter Jan-Michiel van der Gang al in nij besikersrekôr. "We groeie alle jierren mei sawat tsien persint", sei Van der Gang doe. Dat is dit jier dus noch mear as oars.

Sneontejûn wie it sels sa drok yn Dokkum, dat de organisaasje op publyk oprôp om net mear nei De Syl te kommen. Dêr koe gjinien mear by.