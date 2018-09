"De koning is ontzettend onder de indruk van de voorstelling"

It wie net tastien om opnamen te meitsjen by de premjêre. De teäterfoarstelling De Stormruiter is ein dit jier wol te sjen by Omrop Fryslân. Sa kin elkenien dy't it hynstespektakel dizze wiken misse moat en besikers dy't noch in kear neigenietsje wolle it stik besjen. Foar de registraasje fan it teäterspektakel, dat yn septimber en oktober opfierd wurdt, wurket Omrop Fryslân gear mei Omroep MAX.

It ferhaal fan De Stormruiter giet oer de ivige striid fan Nederlân tsjin it wetter en de bysûndere ûntsteansskiednis fan it Fryske hynsteras. Yn it teäterstik binne rollen foar ûnder oaren Ellen ten Damme, Jelle de Jong, Freark Smink, Hilbert Dijkstra, Joop Wittermans en mear as hûndert Fryske hynders.