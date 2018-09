Grutte drokte op earste Rasterhoff Festival yn Snits

It earste Rasterhoff Festival yn it Rasterhoffpark yn Snits hat snein foar grutte drokte yn it park soarge. Der kamen folle mear besikers op it festival ôf as yn it foar tocht. It wie op in bepaald stuit sels sa drok dat de offisjele parkearplakken by it park fol wiene en minsken harren auto oan wjerskanten fan de tagongsdyk parkearren. De organisaasje wie dan ek tige tefreden oer de opkomst.