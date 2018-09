Hartthijs de Vries wint twa einklasseminten Topcompetitie

Hurdfytser Hartthijs de Vries is de einwinner wurden fan twa klasseminten yn de Topcompetitie. Dat is in kompetysje mei acht Nederlânske hurdfytsklassikers. Snein wie yn Kerkrade de lêste fan dy acht wedstriden. De Vries wie oer acht wedstriden de bêste jonge fytser en de bêste klupfytser.