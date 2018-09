Tarieding op jierrenlang wurk oan Ofslútdyk begjint moandei

De wurksumheden fan Rykswettersteat binne nedich as tarieding op de fersterking fan de Ofslútdyk. Dat moat de kommende jierren barre. By Den Oever docht Rykswettersteat dêrom earst ûndersyk nei de sterkte fan it asfalt en nei de ûndergrûn dêr't letter ekstra kearslûzen boud wurde.

Moandei is earst de A7 oan de Noard-Hollânske kant, dus by Den Oever, ôfsletten. Dat duorret twa wiken. Dêrnei is de dyk by Koarnwertersân in pear dagen ticht en as lêst op 'e nij de A7 by Den Oever.

It fytspaad op de Ofslútdyk is mei de wurksumheden wol te brûken.