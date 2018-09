Bergsma, Van der Schoot en Nicolay winne Marsum mei alles oan 'e hang

Yn de spannende finale wie it begjin foar Bergsma-en-dy: sy pakten in foarsprong fan 2-0. Zijlstra-en-dy kamen werom ta 2-2 en mei in boppeslach fan Drent sels op foarsprong. Van der Schoot die in earst letter itselde en brocht dêrmei de stân wer yn lykwicht.

Bergsma, de kening yn Marsum, sloech dêrnei twa kear in sitbal op 6-6. Dêrmei kaam syn trio op 5-3. Dochs kaam Zijlstra wer werom: earst sloech Drent de bal foarby de keats en op 5-4 en 2-6 helle in opslach fan Bergsma it perk net.

Doe't it alles oan de hang wie, toande Bergsma nochris wêrom't er de kening wie: wer in sitbal. Dêrmei wie de oerwinning binnen.