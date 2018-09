Hinke Schokker wint 100 kilometer fan Winschoten

Schokker begûn mei in goed tempo en dat koe it hurdrintalint folhâlde. Mei har tiid fan 8.00.34 wie se goed trije kertier rapper as de nûmer twa by de froulju.

De Nederlânske titel wie lykwols net foar Schokker, want sy hat gjin lisinsje. Dy titel gie dêrom nei Sameena van der Mijden, dy't einige yn 8.47.50.