Dan Brown is bot ûnder yndruk fan Eise Eisinga Planetarium

De heit fan de skriuwer wie ek mei. Dy hat Dan as bern in soad oer stjerrekunde ferteld. Direkteur Adrie Warmenhoven hat beide manlju wiidweidich ferteld hoe't it planetarium út de 18de iuw wurket.

De Amerikaanske skriuwer is in pear dagen yn Fryslân fanwege de premjêre fan De Stormruiter, sneontejûn. Hy wie sneon oerdeis yn it Fries Museum en krige in rûnlieding troch de stêd. Ek it planetarium woe er graach sjen.