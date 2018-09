Joep Staps wint Tri-Ambla op It Amelân, Lex Kiewied is bêste Fries

By de froulju wie Silvia Brouwer fan It Hearrenfean (earder It Amelân) de bêste Friezinne, se waard twad. Bêste frou wie Ingrid van Lubek út Hilversum.

"Ik was gebrand op goud, maar dat zit er net niet in," sei Silvia Brouwer nei ôfrin. "Ik ben wel heel erg blij met zilver, dit is mijn beste prestatie ooit." It ferskil mei de nûmer ien wie lang net grut. Se hie in gat fan oardel minút tichtriden, mar op it strân gie it mis. "Ik ging snel naar de waterkant, maar het was echt zuigend zand en Ingrid maakte de betere keuzes, ging dieper door het water en sloeg zo een gat van drie minuten." Takom jier is Brouwer fan de partij.