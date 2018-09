Hynder rekket kreupel by premjêre De Stormruiter

By de premjêre fan it teäterstik De Stormruiter is ien fan de hynders fallen, en ferwûne rekke. Dat barde oan it begjin fan de foarstelling, wylst meardere hynders yn hurde draf en galop troch de pyste draafden. It hynder bleaun nei de fal in skoftsje op de grûn lizzen. It publyk skrok derfan.

It gong mis doe't in stuntman op it hynder besocht te klimmen, wylst der ek al in ruter op siet. It hynder ferstapte him, en kaam tsjin de râne fan it dekôr oan. Der wienen op dat stuit in protte hynders yn de pyste.