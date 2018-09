LIVE: Admiraliteitsdagen yn Dokkum

It is smoardrok by de Admiraliteitsdagen yn Dokkum. De organisaasje ropt om 22:00 oere hinne it publyk op om net mear nei De Syl ta te kommen. Der kin net ien mear by. Op De Merk is wol genôch plak.

Omrop Fryslân is by de Amiraliteitsdagen yn Dokkum. We stjoere it konsert fan sneontejûn, mei optredens fan André Hazes en Waylon, rjochtstreeks út. It wurdt jûn ûnder de namme 'Adje and Fiends'.