Keninklike premjêre foar miljoeneproduksje De Stormruiter yn Ljouwert

De Stormruiter giet oer de ivige striid tsjin it wetter. Der dogge mear as hûndert Fryske hynders yn mei, en der binne rollen foar akteurs as Ellen ten Damme, Joop Wittermans en Freark Smink. Oan de ein fan it jier is it teäterstik by Omrop Fryslân op telefyzje te sjen.