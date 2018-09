Helptsjinsten ride massaal út foar ferwûne fytser yn Snits

De man waard sneontejûn fûn op it fytspaad fan it Houkesleat-akwadukt by Snits. Meardere ambulânses en plysjes binne útriden, en der is ek in traumahelikopter oproppen.

De plysje lit witte dat it noch ûndúdlik is wat der krekt bard is. Minsken dy't de man fytsen sjoen ha, of dy't witte wat der oan de hân is, wurde frege om de plysje te beljen.