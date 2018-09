IepenUP VLOG: By de boer

Marianne libbet op 'e buorkerij en wol dat hiel graach mei minsken diele. Wie it net foar it Weidemelk-keurmerk, dan koene de kij net sa moai op it lân stean as no. Dus ferrast se in man dy 't weidemolke keapet. Hy kriget in rûnlieding op 'e buorkerij fan Marianne.