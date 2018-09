Fryske titelferdigener ferdwaalt op NK skeelerjen en wurdt tredde

It Iepen NK waard ferriden yn Fryslân. By de earste pleatslike omloop yn Hallum gong it mis, seit Ariëns. "Er stonden nog hekken, twee politiemotoren, en een tafel met water. Ik kon niet naar rechts. Dat kost me mijn overwinning."

De titelferdigener hie gau yn de gaten dat er ferkeard siet, mar doe wie it al te let. Hy hie in lytse foarsprong doe't er Hallum yn kaam, en die wie dêrnei gau ferdwûn. "Ik had nog vijf seconden over, maar ik was helemaal leeggereden."