Omrop Tip: Buro de Vries yn Waskemar

Waskemar is in jong doarp oan de Haulerwyksterfeart. It leit yn it noarden fan de gemeente Eaststellingwerf tichtby it trijeprovinsjepunt fan Fryslân, Grins en Drinte. It is pas in doarp sûnt 1954. Earder foel it ûnder Haulerwyk en stie it bekend as Haulerwyk-beneden. Wêrom moast it selsstannich wurde? Hoe fernimme je dat it in jong doarp is en betsjut dat ek dat der in soad jongerein wennet?

Yn de tsiende en lêste ôflevering fan 'Buro de Vries op it doarpsplein' in portret fan it doarp Waskemar.