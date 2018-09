Martijn Barto hat freedtejûn ôfskied naam by Cambuur. Foar de wedstriid tsjin RKC Waalwijk waard hy huldige troch it bestjoer en de supporters fan de klup. Barto spile sân jier by Cambuur. Yn 238 wedstriden foar de Ljouwerters makke hy 66 doelpunten.