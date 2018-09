Nije scoutinggroep Polaris los yn Oranjewâld

Bûtendoar spultsjes dwaan en aktyf wêze betsjut ek dat de leden oan it begjin fan de dei harren smartphone ynleverje, want dêr hawwe se op sa'n dei neffens de lieding gjin ferlet fan. Polaris ymprovisearret foarearst, want de nije klup hat noch gjin fêst ûnderkommen om saken as 'pionierspeallen' foar it basiskamp en oar materiaal op te slaan, mar dêrtroch lit Polaris him net út it fjild slaan. De wyklikse byienkomsten binne bûtendoar en oan 'e ein fan 'e moanne stiet it earste kamp foar âlden en bern op it programma.

De tsien frijwilligers fan Polaris binne allegearre yn it besit fan in VOG-ferklearring ('Verklaring omtrent gedrag'), want dat is hjoed-de- dei ferplichte by de paadfiners.